Також половина опитаних вказує на несправедливий розподіл пільг.

Більше половини українців вважають хабарі звичним явищем, без якого не можна обійтися, свідчать результати соцопитування. Так, з твердженням "Більшість людей дають хабарі, оскільки без цього не обійтися" погодились в цілому 53% опитаних українців, інформує Соціологічна група "Рейтинг" з посиланням на результати проведеного дослідження. Водночас близько чверті - 24% - не згодні, або вскоріше не згодні з цією думкою. Ще 23% не змогли визначитись.

Загалом учасникам опитування пропонувалось 5 різних тверджень, які вони мали оцінити за шкалою від "зовсім не згоден" до "повністю згоден".

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Твердження "Більшість людей не платить податки, якщо є така можливість" підтримали загалом 49%, 24% повністю або частково не згодні. Не змогли визначитись щодо цього 26% респондентів.

Соціологи вказують, що неправомірне отримання пільг та субсидій також на високому рівні: 49% вважають, що українці неправомірно отримують пільги (субсидії), якщо є така можливість. 25% з цим не погоджуються. Однак більше чверті – не долучились ні до першої, ні до другої групи.

Думку, що більшість людей не стежать за станом громадського простору (під’їзду, двору, офісу), тому що цим повинні займатися відповідні інстанції, підтримують в цілому 48%, а 22% - заперечують це, ще 30% не змогли визначитись.

Ще одна теза - що більшість людей не заплатять за проїзд в транспорті, якщо не буде кондуктора/контролеравідповідні установи, - знайшла підтримку у 32% опитаних. Не згодні з цим в цілому 42%, не визначились щодо цього 26% респондентів.

Також опитування показало, що 31% опитаних намагаються використовувати свої зв’язки і знайомства, якщо є потреба звернутись у держоргани або муніципальні установи, 48% цього не роблять повністю або більшою мірою. Також 33% в цілому погоджуються, з тезою, що чим сплачувати податки, краще на ці гроші самому вирішити свої проблеми. 45% з цим не згодні.

Довідково. Дослідження проведено у період 27 -30 липня. Було опитано 2000 респондентів з числа населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Статистична похибка вибірки - не більше 2,2%.

Дослідження проводилось на запит проєкту "Трансформація комунікацій" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Що турбує українців - результати опитування

Як повідомляв УНІАН, опитування КМІС показало, що війна в Україні є найбільшою проблемою країни та українців, але людей також дуже турбують прояви корупції та низькі зарплати й пенсії.

Так, поза війною у всіх регіонах найбільше турбує українців корупція - 63%, та низькі зарплати та пенсії - 46%.

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