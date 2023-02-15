У Токіо в чоловіка лишились дві дорослі доньки, до яких він пообіцяв приїздити на свята.

75-річний Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді слугував бомбосховищем. 9 місяців він прожив із людьми в підземці.

Він організував щотижневу гумдопомогу для харків'ян. А далі - більше - чоловік продав дім у Японії та переїхав до Харкова, йдеться в сюжеті ТСН.

Фумінорі ділиться тим, як важко було жити в харківській підземці, на станції "Героїв праці". Найбільше дошкуляв холод та рукомийник замість душу. "Влітку було добре, але взимку… О, Господи, як же було холодно", - пригадує він.

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Цучіко готував їжу, розважав у підземеллі дітей та дорослих. Про життя в метро розповідав у Facebook та збирав пожертви для харків'ян. "Фумі організував сніданки. Ми кожного дня роздавали їх", - розповідає мешканка міста.

Чоловік, не боячись обстрілів, щодня бігав до магазинів по продукти для усіх мешканців станції. Коли ж люди виїхали з метро, Фумінорі не припинив допомагати, роздає харчі й надалі своїм "підземним" друзям.

Нещодавно Фумінорі вирішив лишитися у Харкові назавжди, він продав свій будинок у Японії та винайняв квартиру на Салтівці. У Токіо в нього лишились дві дорослі доньки, до яких він пообіцяв приїздити на свята.

"Я житиму у Харкові й після перемоги. У мене вже немає дому в Японії. Я усе продав. Тому я тут назавжди! І допомагатиму харків'янам", - каже японець.

Наразі Фумінорі продовжує невтомно збирати гроші на допомогу пенсіонерам у Харкові.

Відбудова Харкова

У Харкові минулого року навесні стартувало будівництво житла для тих, хто втратив його через війну. За даними мера міста, в результаті війни близько 30% всього житлового фонду знищено.

Раніше в Офісі президента заявляли, що на Північній Салтівці в Харкові практично всі багатоповерхівки знищені вщент.

Північна Салтівка - це мікрорайон Харкова, в якому проживало понад 300 тисяч населення.

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