Відповідь з боку проукраїнськи налаштованих користувачів не забарилася.

Викладачка столичного Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко, уже відома проросійською позицією, спровокувала чергову хвилю критики в мережі.

Нову заяву Більченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

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У дописі жінка похизувалася російською нагородою, виклавши скрін документу.

«А це, мої бідолашні неприятелі, мені «Кремль вручив у Магадані…», – уїдливо прокоментувала Більченко. Потім вона додала, що ще у грудні її взяли до начебто міжнародного союзу письменників (Росія).

«Я чужа до всього символічного, але ця іпостась для мене реально честь, справді. Дякую, Ленінград. Трудимося», – підписала вона скрін посвідчення.

Відповідь з боку проукраїнськи налаштованих користувачів не забарилася. У коментарях до допису обізнані громадяни одразу спростували який-небудь міжнародний статус російської організації, зауваживши, що зареєстрована вона всього три роки у приватній квартирі Петербургу.

Інші користувачі порадили викладачці перебиратися до Росії:

«Їдьте у Ленінград, бажано на постійне місце проживання. Це ж мазохізм якийсь: жити, творити, реалізовуватися в країні з ненависними традиціями, мовою і законами. Навіщо себе мучити? І піддавати спогляданню вас, такої нещасної ненависниці всього українського, широкій аудиторії тих, хто любить свою країну і мову?»

«У Пітері, буває, ще проходять міжнародні з’їзди неонацистів, де беруть участь друзі і знайомі Більченко типу Прилєпіна й інших терористів ОРДЛО. Раджу Більченко бути послідовною і, як інформаційному диверсанту, обзавестися корочкою від дружніх їй російських неонацистів, які воюють на Донбасі».

Що відомо про скандал з Більченко

Днями Євгенія Більченко спричинила скандал у мережі, розкритикувавши закон про мову. Хмизу додали такої її подальші заяви щодо Росії і бачення війни на Донбасі.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав, що жінка вже тривалий час перебуває в базі «Миротворця», припустивши, що її діяльність курується з Москви.

Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова

На скандал були змушені відреагувати в Міністерстві освіти. В заяві МОН підкреслюється, що тема мови має обговорюватися "виключно з повагою і толерантністю». При цьому наголошується, що "Україна вибрала свій шлях з мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що важливо для країни". Більченко заяву Міносвіти привітала.

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Автор: УНІАН