З таким документом водії зможуть керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою.

В Україні з грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання практичного іспиту на автомобілях з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Телеграм-каналі.

"Це означає, що з таким документом водії зможуть керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності - з будь-якою", - пояснили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, з 5 листопада в українців з'явилася можливість отримати поштою водійське посвідчення, замовлене онлайн. Оформити доставку можна в Електронному кабінеті водія, а отримати - в будь-якому відділенні "Укрпошти".

В "Укрпошті" розповіли, що її система інтегрована з Електронним кабінетом водія, де можна замовити водійське посвідчення. Віднині не потрібно відвідувати сервісний центр МВС для отримання пластикового документа.

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Автор: Тамара Отовська