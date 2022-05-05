У Мінкульті сподіваються, що вилучення російських книжок позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва.

В Україні з бібліотечних фондів вилучать пропагандистську літературу РФ.

Як повідомляється на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики у соціальній мережі Facebook, вилучення відбудеться на основі відповідних методичних рекомендацій.

Їх напрацювала та схвалила Рада з питань розвитку бібліотечної справи при МКІП. До складу Ради входять провідні фахівці бібліотечної справи з усіх куточків України. Російську літературу замістять якісною україномовною літературою й книгами українських видавництв.

"Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва", - зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.

Бібліотекам рекомендується створити дорадчі органи, які зокрема, надаватимуть рекомендації щодо актуалізації бібліотечних фондів в умовах збройної агресії РФ.

Раніше українська письменниця Вікторія Амеліна розповіла, як польська культурна спільнота допомагає українцям під час війни з Росією.

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