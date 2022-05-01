"Мабуть, для того, щоб мешканцям було чим розпалювати багаття для готування їжі на вулиці", зазначив радник міського голови.

У Маріуполі окупанти розповсюджують пропагандистську пресу.

Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко на своїй сторінці у Facebook.

"А в цей час окупанти почали "повертати цивілізацію" в Маріуполь. Ну як, цивілізацію. Роздавати пропаганду на папері, бо назвати це газетами - образити ЗМІ. Мабуть, для того, щоб мешканцям було чим розпалювати багаття для готування їжі на вулиці. ДБЛ БЛД", - зазначив він.

Андрющенко також опублікував фото однієї з таких "газет". На головній сторінці, зокрема, розташовано заголовок: "Мариуполь с Россией навсегда!"

Раніше міський голова Вадим Бойченко розповідав, що росіяни створили чотири фільтраційні табори для жителів Маріуполя, яких депортують до Росії, та піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Зокрема, змушують камінням здирати татуювання.

За даними Бойченка, від початку кривавої повномасштабної війни, розв'язаної Росією, загинули понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

Евакуацію з Маріуполя мирного населення, яке перебуває не на "Азовсталі", а в інших районах міста, перенесли на 2 травня.

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