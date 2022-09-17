Ще 144 отримали поранення, а восьмеро потрапили у полон до ворога.

За час повномаштабної війни Росії проти України загинуло 43 рятувальники.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуації.

Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення головна рятувальна служба країни здійснила вже понад 50 тис. виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів, врятувала життя майже 2 тис. людей і евакуювала понад 2 млн українців.

Відео дня

"Під час виконання своїх обов’язків віддали власні життя 43 рятувальники, 144 отримали поранення, а восьмеро потрапили у полон до ворога", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський подякував усім співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій за порятунок життів в умовах війни. У нагородній залі Маріїнського палацу сьогодні, у День рятівника, було відзначено героїв, які рятують життя.

Вас також можуть зацікавити новини: