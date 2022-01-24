Такі патрулі стежитимуть за дотриманням швидкісного режиму на дорогах України.

Від завтра, 25 січня, на патрулювання українських доріг заступають поліцейські "фантоми" - поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, які стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху, і передаватимуть патрульним інформацію про автомобілі, водії яких порушують ПДР.

Як повідомили у прес-службі МВС, ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які надають змогу проводити вимірювання швидкості, як під час руху самого фантому, так і коли фантом стоїть в певному місці. Після фіксації правопорушення відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних.

"Не секрет, що наразі це автомобіль Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Зрозуміло, що надалі марки та моделі авто не називатимемо відкрито, бо це суперечить концепції використання таких комплексів", – розповів на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Спецавтомобіль сертифікований за модулями "В" та "F" і унормований з усіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України й здатний до фіксації порушень ПДР.

Після фіксації і перевірки в базі даних метадані із відповідною інформацією відправляються до системи автоматичної фіксації, яка відповідні метадані опрацьовує та автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. До відповідальності, в такому випадку, притягується власник авто або належний користувач.

Майже всі правопорушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Не в автоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими оснащений автомобіль. Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто.

Як правило, це буде відбуватися досить рідко і стосуватиметься лише найзухваліших і найнебезпечніших для учасників дорожнього руху порушень ПДР, які будуть помічати інспектори під час патрулювання фантому. Наприклад, проїзд на червоне світло чи перетин подвійної суцільної, де це дійсно могло призвести до надсерйозних наслідків.

Мета впровадження цієї поліцейської новації не збільшення штрафів, а превенція, наголосили в МВС.

Станом на сьогодні в Україні чотири спецавтомобілі-"фантоми" готові до патрулювання. Цього року заплановано закупівлю 30 таких спецавтомобілів, а 2023 року — 110.

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