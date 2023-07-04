На Одещині затримали менеджера крюїнгової агенції та її спільника.

В Одеській області співробітниця крюїнгової компанії разом зі спільником відправляли ухилянтів за кордон під виглядом моряків, що працюють на іноземних суднах.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, менеджер однієї з крюїнгових агенцій (крюїнг - компанія, що здійснює набор моряків на морські судна, - УНІАН) разом із приятелем організували "схему" виїзду за кордон для чоловіків призовного віку.

Зокрема, за грошову винагороду ділки забезпечували виготовлення підробних документів. Йдеться, про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та Довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Саме ці "папери" надавали право безперешкодного виїзду за кордон України.

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"В той же час, спільники запевняли "клієнтів", що знають різні способи незаконного перетину кордону та мають змогу усунути будь-які перешкоди при виїзді через свої міцні "зв'язки", - розповіли в прокуратурі.

Втікачів детально консультували щодо поведінки під час спілкування з прикордонниками, про шляхи перетину кордону тощо. Вартість такої "комплексної послуги" становила 4,7 тисячі доларів з кожного чоловіка.

За даними прокуратури, фігурантів затримали під час передачі клієнту документів для виїзду та одержання "гонорару".

Під час обшуків в автівках та за місцем мешкання фігурантів правоохоронці вилучили різноманітну документацію - заповнені і пропечатані тимчасові посвідчення військовозобов'язаних із довідками військово-лікарських комісій, не заповнені відповідні бланки, печатки з відтисками різних підприємств та медзакладів, чорнові записи тощо.

Наразі обом фігурантам - жителям Одещини - повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Встановлюються інші особи, причетні до оборудки, в тому числі - держслужбовців.

Як уточнили в обласному управлінні СБУ, зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом моряків іноземних суден.

До кожного замовлення підходили індивідуально - спектр "послуг" пропонували з урахуванням "особливостей" клієнтів, в тому числі з різних регіонів країни.

"Фігуранти використовували власні зв'язки в Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України для оформлення посвідчень особи моряка без присутності громадян, а також підроблених медичних і кваліфікаційних документів моряків", - розповіли в управлінні.

За даними поліції, фігуранти - 32-річна жителька Ізмаїльського району та 33-річний житель Одеси. Затримали їх, коли вони намагалися організувати "зелений коридор" для 19-річного одесита.

Виїзд чоловіків за кордон - новини

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 року поліція повідомила про викриття одеситки, яка вивозила за кордон чоловіків призивного віку під виглядом опікунів свого прийомного сина. Зокрема, 29-річна жінка в Одесі, в тренажерних залах, підшукувала чоловіків, що ухиляються від мобілізації, та пропонувала їм допомогу у виїзді до сусідньої країни. Допомога полягала у виготовленні фіктивних документів про опіку над її 15-річним прийомним сином та перевезенні разом з підлітком за кордон. Свої послуги правопорушниця оцінювала у 1,5 тис. доларів з чоловіка.

Повідомлялось, що в такий спосіб жінка допомогла втекти з України трьом чоловікам. Правопорушницю викрили під час чергової спроби виїхати за кордон разом з "ухилянтом".

У березні 2023 року стало відомо про викриття посадовця служби у справах дітей, який підробляв ці документи про опікунство.

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