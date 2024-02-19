Більшість українців вважає малоймовірним захоплення Росією нових територій. Натомість ймовірнішими загрозами громадяни вважають загострення економічної та політичної кризи.
"Загалом більшість українців вважає малоймовірним захоплення Росією нових територій (64%). Більше половини не вірять також у масові заворушення/протести (53%). Так само більше половини вважають скоріше малоймовірним встановлення військової диктатури", – йдеться у результатах опитування щодо суспільно-політичних настроїв населення, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
Водночас щодо ризику встановлення диктатури чинної влади респонденти висловилися дещо інакше. Такий сценарій 46% вважають малоймовірним, 20% вагаються, і 24% думають, що це можливо.
"Більш ймовірними загрозами українці вважають загострення економічної (48%) та політичної (45%) кризи. Ще до 35% вагаються чи це можливо, і до 20% вважають, що кризи не буде", – зазначають соціологи.
Зауважується, що респонденти, які упевнені в перемозі України, загалом мають більше оптимізму відносно й інших подій. Наприклад, вони не розглядають як можливий сценарій захоплення Росією нових територій, менше вірять в можливість встановлення диктатури, кризи.
"Молодші покоління мають дещо песимістичні оцінки щодо загроз, ніж старші. Наприклад, у віковій групі 18-35 років 32% вважають імовірними масові заворушення та протести, хоча серед категорії 51+ років так думають тільки 16%. Також молодші вважають більш вірогідним захоплення нових територій і настання криз", – йдеться у результатах опитування.
*Зазначається, що аудиторія опитування, проведеного 10-11 лютого, – населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 1 тис. респондентів. Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 3,1%.
Інші опитування на тему війни
Опитування КМІС показало, що в Україні 74% громадян вважають, що не може бути жодних територіальних поступок Росії. Проте зросла кількість тих, хто готовий йти на такі "компроміси" заради миру.
Водночас згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного російським "Левада-центром", який має репутацію "незалежного" від Кремля, на тлі новин про скорочення західної підтримки України більше росіян стали вірити в можливість перемоги, а прихильників мирних переговорів стало менше.
Так, у січні 77% опитаних росіян висловили свою підтримку вторгненню в Україну, в той час як 16% не схвалюють її. Крім того, якщо в листопаді 57% росіян виступали за переговори, то в січні таких нарахували 52%.
Загалом, 77% опитаних росіян впевнені, що війна проти України закінчиться російською перемогою. Це на 6% більше, ніж було рік тому і в цілому є найвищим показником за час війни. Водночас у січні опитування взагалі не виявило значимої кількості росіян, які вірять у можливість перемоги України. У попередніх опитуваннях таке очікування було у 1-2% опитаних.