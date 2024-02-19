Зауважується, що молодші покоління мають дещо песимістичніші оцінки щодо загроз, ніж старші.

Більшість українців вважає малоймовірним захоплення Росією нових територій. Натомість ймовірнішими загрозами громадяни вважають загострення економічної та політичної кризи.

"Загалом більшість українців вважає малоймовірним захоплення Росією нових територій (64%). Більше половини не вірять також у масові заворушення/протести (53%). Так само більше половини вважають скоріше малоймовірним встановлення військової диктатури", – йдеться у результатах опитування щодо суспільно-політичних настроїв населення, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Водночас щодо ризику встановлення диктатури чинної влади респонденти висловилися дещо інакше. Такий сценарій 46% вважають малоймовірним, 20% вагаються, і 24% думають, що це можливо.

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"Більш ймовірними загрозами українці вважають загострення економічної (48%) та політичної (45%) кризи. Ще до 35% вагаються чи це можливо, і до 20% вважають, що кризи не буде", – зазначають соціологи.

Зауважується, що респонденти, які упевнені в перемозі України, загалом мають більше оптимізму відносно й інших подій. Наприклад, вони не розглядають як можливий сценарій захоплення Росією нових територій, менше вірять в можливість встановлення диктатури, кризи.

"Молодші покоління мають дещо песимістичні оцінки щодо загроз, ніж старші. Наприклад, у віковій групі 18-35 років 32% вважають імовірними масові заворушення та протести, хоча серед категорії 51+ років так думають тільки 16%. Також молодші вважають більш вірогідним захоплення нових територій і настання криз", – йдеться у результатах опитування.

*Зазначається, що аудиторія опитування, проведеного 10-11 лютого, – населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 1 тис. респондентів. Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 3,1%.

Інші опитування на тему війни

Опитування КМІС показало, що в Україні 74% громадян вважають, що не може бути жодних територіальних поступок Росії. Проте зросла кількість тих, хто готовий йти на такі "компроміси" заради миру.

Водночас згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного російським "Левада-центром", який має репутацію "незалежного" від Кремля, на тлі новин про скорочення західної підтримки України більше росіян стали вірити в можливість перемоги, а прихильників мирних переговорів стало менше.

Так, у січні 77% опитаних росіян висловили свою підтримку вторгненню в Україну, в той час як 16% не схвалюють її. Крім того, якщо в листопаді 57% росіян виступали за переговори, то в січні таких нарахували 52%.

Загалом, 77% опитаних росіян впевнені, що війна проти України закінчиться російською перемогою. Це на 6% більше, ніж було рік тому і в цілому є найвищим показником за час війни. Водночас у січні опитування взагалі не виявило значимої кількості росіян, які вірять у можливість перемоги України. У попередніх опитуваннях таке очікування було у 1-2% опитаних.

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