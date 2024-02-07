Росіян, які вірять у перемогу України, не залишилося зовсім, хоча раніше такі були.

На тлі новин про скорочення західної підтримки України більше росіян стали вірити в можливість перемоги, а прихильників мирних переговорів стало менше. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного російським "Левада-центром", який має репутацію "незалежного" від Кремля.

Так, у січні 2024 року 77% опитаних росіян висловили свою підтримку вторгненню в Україну, в той час як 16% не схвалюють її. Ще 8% не змогли визначитися. Це другий найвищий показник з початку війни (78% підтримки було в березні 2022 року), порівняно з серпнем 2023 року, коли ЗСУ ще вели контрнаступ, кількість прихильників війни в РФ зросла на 7%.

А ось кількість прихильників переходу до мирних переговорів за останній час скоротилася. Якщо в листопаді 57% росіян виступали за переговори, то в січні таких нарахували 52%. Примітно, що навіть при такому розкладі прихильників подальшого продовження війни виявилося менше – 40% в січні.

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Загалом, 77% опитаних росіян впевнені, що війна проти України закінчиться російською перемогою. Це на 6% більше, ніж було рік тому і в цілому є найвищим показником за час війни. Водночас у січні 2024 року опитування взагалі не виявило значимої кількості росіян, які вірять у можливість перемоги України. У попередніх опитуваннях таке очікування було у 1-2% опитаних.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, в Росії вирішили не допускати до участі в президентських виборах єдиного "антивоєнного кандидата". На думку експертів, рішення про недопуск Надєждіна на вибори фактично ухвалено: російський ЦВК "нарахував" йому 15% бракованих підписів громадян, зібраних для реєстрації кандидатом.

Також ми розповідали, що Путін вирішив перекласти на самих росіян відповідальність за розв'язування війни проти України. Російський диктатор стверджує, що без відповідного "настрою" росіян, він не став би вторгатися ані в Крим, ані на Донбас, ані загалом в Україну.

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