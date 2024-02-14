За словами члена оборонного комітету Федора Веніславського, треба "доопрацювати законопроєкт і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію".

Верховна Рада найімовірніше не зможе ухвалити у другому читанні законопрект про мобілізацію до кінця лютого, оскільки потрібно опрацювати поправки до документа. Про це у коментарі Суспільному сказав народний депутат від партії "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"22-го лютого фізично не зможемо встигнути, бо 21-го спливає строк подачі законодавчих пропозицій, поправок. Тому комітет ще має їх опрацювати. Думаю, це буде протягом кількох днів, потрібно, щоб комітет опрацював це 22-23-24 лютого. Точно ми його навряд чи встигнемо розглянути. Скажімо так, дуже мала ймовірність, що ми встигнемо розглянути у лютому", — сказав Веніславський.

За словами депутата, треба доопрацювати законопроєкт, провести засідання комітету і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію.

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"Малоймовірно. Я не виключаю, але дуже малоймовірно. Комітет буде розглядати, як тільки закінчиться строк подачі цих законодавчих пропозицій, правок. Далі комітет у режимі буде опрацьовувати, далі буде засідання комітету. Коли воно буде - поки не можу сказати", — зазначив Веніславський.

Законопроект про мобілізацію - останні новини

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію. Проект документа підтримали 243 народних депутати. До другого читання парламентарії вноситимуть поправки.

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