Президент очікує роботи депутатів і відповідальності від них.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розгляд Верховною Радою правок до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Про це глава держави сказав на пресконференції на Форумі "Україна. Рік 2024".

Зокрема, у президента запитали, коли він розраховує на ухвалення закону про мобілізацію з огляду на близько 3 тисяч поправок. (Насправді, їх вже понад 4 тисячі - УНІАН)

"Що стосується закону, у самому вашому питанні усі складнощі ви вже сказали - 3 тисячі поправок. Нехай депутати працюють і потім відповідають Україні, що буде далі", - сказав Зеленський.

Відео дня

Мобілізаційний законопроект

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449) . До другого читання вноситимуться поправки.

22 лютого секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що до документа подали понад 4 тисячі правок. Зокрема, у Раді запропонували надавати відстрочку від мобілізації аспірантам, які вчаться на контракті.

Вас також можуть зацікавити новини: