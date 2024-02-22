Правки вноситимуть до порівняльної таблиці до кінця тижня, зазначив нардеп.

Мобілізація в Україні триває. Вже відомо, що до другого читання законопроекту щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку подано понад 4 тис. правок.

Про це секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив у коментарі "Укрінформу". Йдеться про проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449).

"До законопроекту про мобілізацію подали 3 тис. 776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну - це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю", - розповів депутат.

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У центрі уваги мобілізація - на сьогодні про це варто знати

Як повідомляв УНІАН, оновлену версію законопроекту про мобілізацію Кабінет міністрів України передав до парламенту наприкінці січня. Попередню, яка була внесена наприкінці грудня, уряд відкликав через критику законопроекту в парламенті і суспільстві. 7 лютого ВР проголосувала за документ в першому читанні. До 21 лютого було встановлено термін подання правок до другого читання законопроекту.

Напередодні Роман Костенко зазначав, що до законопроекту про мобілізацію подано вже 2 тис. 527 правок. За попередньою інформацією, оборонний комітет почне напрацьовувати законопроект про мобілізацію до голосування в другому читанні вже наступного тижня.

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