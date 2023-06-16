Вони запевняють, що кошти з бюджету на це не витратили.

Дніпровська районна державна адміністрація розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для київських укриттів.

Про це повдіомляється на сторінці РДА у соціальній мережі Facebook. Очільник адміністрації Павло Бабій заявив, що ініціював службове розслідування через суспільний резонанс та розголос у ЗМУ щодо закупівлі барабанів, овочерізок та сковорідок.

Від додав, що буде створено комісію для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення даних закупівель.

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"Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", - додав він.

Барабани в укриття: що відомо

Днями стало відомо, що Дніпровська РДА хоче закупити для укриттів столиці барабани з натуральної шкіри вартістю майже 900 тисяч гривень.

Метою цієї покупки назвали "психологічне розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог.

Також у мережі з'явилася інформація про закупівлю електричних сковорідок за 1 200 000 гривень та електричної овочерізки за 130 000 гривень.

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