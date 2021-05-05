У Києві поліція не виявила вибухонебезпечних предметів під час перевірки станції метрополітену "Майдан Незалежності" і однойменної площі.
Читайте такожПасажир влаштував перекур у київському метро й неадекватно відреагував на камеру (відео)Про це УНІАН повідомили в Шевченківському управлінні Національної поліції міста Києва.
У поліції зазначили, що перевірка на Майдані вже завершилася, вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Раніше у столичному метрополітені поінформували, що станцію "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід з технічних причин.
А у Шевченківському управлінні Національної поліції міста Києва УНІАН повідомили, що поліція перевіряє інформацію про замінування Майдану Незалежності. Орієнтовно о 18:20 на спецлінію "102" надійшов дзвінок від аноніма. Він не уточнював, що має на увазі: площу чи станцію метрополітену.
Пізніше у метрополітені повідомили про відкриття станції "Майдан Незалежності" на вхід та вихід, метро працює у звичайному режимі.
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