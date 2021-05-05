Що відбувається, поки невідомо.

У Києві на вхід та вихід з технічних причин зачинили станцію метро «Майдан Незалежності».

Читайте такожПасажир влаштував перекур у київському метро й неадекватно відреагував на камеру (відео)Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

Зазначається, що пересадка працює.

«Інформацію про роботу у звичайному режимі буде розміщено одразу після відкриття станції», – говориться у повідомленні.

Тим часом Telegram-канал «Киев сейчас» повідомляє, що поліція зачищає Майдан Незалежності від людей, огороджуючи по периметру його червоною стрічкою: «Причини не повідомляються».

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Автор: Катерина Шварц