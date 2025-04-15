Військовому достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом.

Кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі його потрапляння в полон. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що сьогодні, 15 квітня, Кабінет Міністрів ухвалив ініційовану Міністерством оборони постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців.

Він зазначає, що тепер військовому достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. При цьому оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

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"Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми", - повідомив Умєров.

Також він зазначив, що постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.

Українські військовополонені - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 березня 2025 року ще 175 українських захисників було звільнено з російського полону, а також ще 22 бійці повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це один із найбільших обмінів.

Також повідомлялось, що ГУР повернуло з єменського полону трьох українських моряків. Зазначається, що повернути додому вдалося членів екіпажу судна Galaxy Leader, які перебували у полоні єменських хуситів впродовж 14 місяців - з листопада 2023 року і до січня 2025 року.

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