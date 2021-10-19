Наразі в Сирії залишається 11 родин громадян України.

Сьогодні, 19 жовтня, успішно завершилась четверта операція з евакуації громадян України з регіону північно-східної Сирії.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

"Життя кожного українця та його безпека є найвищою цінністю для нашої держави", - підкреслила Маляр.

Вона нагадала, що у 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах – Аль Холл і Родж – на території північно-східної Сирії ("Сирійського Курдистану") перебувають громадяни України (жінки та діти). З кінця 2020 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України та Міністерство закордонних справ почали проводити спеціальні операції з евакуації громадян України із Сирії.

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"Сьогодні проведено 4-ту таку операцію, яка відбулась за допомогою почесного консула України в Ербілі доктора Фархана. Планується фінальна (5-та) операція з евакуації, після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії ("Сирійський Курдистан")", - написала Маляр.

За її словами, наразі в Сирії залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль Холл, підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині.

За інформацією телеканалу "Дом", сьогодні в Україну з Сирії повернули п'ятьох українських громадян – жінку з чотирма дітьми.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував підготовку нового евакуаційного рейсу для українців з Афганістану.

Автор: Катерина Гірник