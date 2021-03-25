Російські військові не просто скоїли численні воєнні злочини, вони також захищають режим Асада, доказів проти якого назбиралося вже більше, ніж було проти нацистів.

З північного заходу Сирії одна з найбільших гуманітарних криз у світі здається нескінченним затором на дорозі. Кожного дня цілі черги вантажівок з їжею, водою, одягом, медикаментами й будівельним обладнанням чекають, коли зможуть переїхати з Туреччини на сирійські схили.

Опинившись по інший бік кордону, вони прямують в місто Баб-ель-Хава, а звідти в регіон, який постраждав від війни більше, ніж будь-яка інша частина Сирії. Для 4,5 мільйонів людей на північному заході країни, які живуть серед руїн після бомбардувань, організованих їхнім урядом, ці вантажівки - справжнє "рятувальне коло". Про це пише Politico. Але затори на кордоні не завжди були такими величезними. Коли ООН почала відправляти допомогу в 2014 році, вантажі проходили через чотири пункти в Туреччині, Іраку й Йорданії.

Читайте такожGazeta Wyborcza: Війна в Сирії триває рівно 10 років, у сирійців не лишилось надіїВ січні 2020 року відкритими лишились лише два. А з минулого липня - лише один у Баб-ель-Хава. Пропускний пункт на межі, оскільки потреби в гуманітарній допомозі лише посилилися через поширення COVID-19. Така ситуація склалася не через масштаби біди, хоча вона й справді збільшилася з часів запуску програми ООН. Рівень насильства теж не змінився.

"Зміни - це Росія, яка використовує своє право вето в Раді безпеки ООН, щоб систематично закривати пропускні пункти один за одним. Допомога прямує в регіони під контролем опозиційних сил Сирії, які диктатор Башар Асад систематично морить голодом. Росія вважає Асада союзником, тому будь-яка допомога, навіть гуманітарна, - це образа для його правління", - йдеться в статі.

Відповідно, минулого січня під час переговорів, присвячених розширенню доступу допомоги, Росія добилася закриття пропускних пунктів на півночі Іраку й в Йорданії. Вантажі, які проходили через ці точки, підтримували життя північно-східної й східної Сирії. Минулого липня Росія використала таку ж тактику, щоб закрити пропускний пункт в Баб-ель-Салем, через який допомога з Туреччини постачалася в Алеппо.

Тож лишився лише один маршрут: з Туреччини в Баб-ель-Хава. І Росія вже дала зрозуміти, що має намір закрити і його під час голосування в Раді безпеки ООН влітку. Після цього всі поставки від ООН будуть відрізані. Північно-західна Сирія втратить зв'язок зі світовою спільнотою, так само як і будь-яку відчутну допомогу.

За останні 10 років жорстока й нерозв'язна війна в Сирії рідко пропонувала політикам гарантовану можливість щось змінити на краще. У найближчі ж місяці, однак, у президента Джо Байдена буде така можливість. А саме йдеться про відновлення повноцінного потоку гуманітарної допомоги для мільйонів мирних сирійців на півночі Сирії, які страждають більше, ніж будь-коли.

Читайте такожООН: гострий голод через пандемію загрожує 20 країнам світуОднак, шанс справити такий великий вплив не буде безкоштовний. Президент Байден, а також Держсекретар Ентоні Блінкен і адміністратор USAID Саманта Пауер повинні будуть очолити зусилля, націлені на зміну розрахунків Росії до липня. Їм доведеться закрутити гайки для Москви в ширшому полі за межами Сирії й Близького Сходу, щоб вагомо підвищити потенційну ціну від'єднання Сирії від гуманітарної допомоги.

Politico пише, що Росія зробила перший крок в своєму дипломатичному підході в дусі "тримай в облозі й мори голодом" в січні 2020 року. Тоді вона вперше використала своє вето в Раді безпеки ООН, щоб закрити пропускний пункт в Іраку для міжнародної допомоги. В результаті за один день 2,5 мільйони жителів північно-східної частини Сирії повністю втратили доступ до гуманітарних вантажів, а також половину поставок медикаментів. Цей регіон контролюють союзники США в боротьбі з ІДІЛ - "Сирійські демократичні сили".

Після закриття КПП в Іраку їм довелося обходитися дуже скороченими поставками, не пов'язаними з ООН, які надходили через пункт в Файш Хабур, а також незначною допомогою від ООН, яка прибувала через Дамаск. В результаті у північно-східній Сирії, де війська США продовжують підтримувати кампанію проти ІДІЛ, лише 6% лікарень повністю функціонують. А продукти й інші речі першої необхідності в дефіциті.

Через 6 місяців після того, в липні 2020 року, Росія за підтримки Китаю втрутилася в заплановані переговори про продовження потоку гуманітарної допомоги через кордони в Сирію. Цього разу вона пригрозила використати вето, щоб заблокувати все. Після тривалих переговорів й численних застосувань вето, Росія й Китай погодилися закрити всі прикордонні пункти окрім одного - в Баб-ель-Хава. Потік вантажів тут "продовжили" на 12 місяців.

Зберегти цей КПП вдалося значною мірою завдяки Туреччині, яка ділить кордон з північно-західною Сирією. А турецький уряд перебуває в складних стосунках між любов'ю і ненавистю з Москвою. Дія цього компромісу закінчується влітку. І дипломати Росії неодноразово говорили про свій намір заблокувати будь-які подальші поставки допомоги.

Читайте такожForeign Policy: У Сирії проти Асада почала воювати його ж сім'яЩонайменше 4,5 мільйона мирних мешканців північно-західної Сирії повністю залежать від міжнародної підтримки. Кожна третя дитина в регіоні страждає від тяжкого недоїдання і затримки росту. Умови життя погіршуються невпинно після того, як постачання допомоги було обмежене лише одним прикордонним пунктом в Баб-ель-Хава 7 місяців тому.

COVID-19 продовжує поширюватися. Сирія повинна була отримати вакцини в рамках програми COVAX. Але їх не буде, якщо Росії дозволити зробити те, що вона хоче. Так само, на півночі Сирії не будуть проведені щеплення від поліомієліту й туберкульозу. Голова ООН з питань допомоги Марк Лоукок нещодавно сказав під час брифінгу для Ради безпеки ООН, що якщо Москва скористається своїм вето на засіданні в липні, гуманітарна криза на півночі Сирії перетвориться "з жахливою в катастрофічну".

Politico додає, що попри хитке перемир'я, Росія й сирійський режим останнім часом посилили бомбардування критичної інфраструктури в зоні під контролем опозиційних сил. Зокрема, цілями стають лікарні, газові станції, ключові дороги й депо, які використовують вантажівки. Вочевидь, це умисна кампанія пониження умов життя, яка, швидше за все, є підготовкою до повного блокування потоку допомоги в липні. Після цього може початися повномасштабний військовий наступ.

Читайте такожCNN: Коронавірус приніс голод в ЄвропуPolitico пише, що якщо США і їхні союзники захочуть не дозволити Росії й Китаю скористатися своїм вето влітку, їм доведеться діяти на найвищому рівні. В ООН, а також в структурах урядів США й інших країн відбуваються похвальні маневри, націлені на стримування російських намірів. Крім того, триває підготовка планів щодо постачання допомоги поза мандатом ООН. Але цих дій, швидше за все, буде не достатньо. Щоб змінити розрахунки Росії, президенту Байдену доведеться втрутитися особисто, так само як Блінкену й Пауер. І це доведеться робити не один раз, а постійно і аж до проведення голосування в липні.

Телефонні переговори на рівні президента й Держсекретаря будуть потрібні, щоб прямо продемонструвати американську рішучість й роз'яснити, якими будуть потенційні наслідки блокування допомоги. Важко уявити, щоб Путін сприйняв будь-що інше серйозно. Існують плітки про те, що президент Барак Обама провів з ним пряму й агресивну розмову в 2014 році, щоб переконати запустити програму ООН з постачання допомоги в Сирію.

Читайте такожCNN: Сирія готується до "цунамі" COVID-19 навіть без мила і проточної водиЗрештою, проти Росії досі не запровадили жодних санкцій за її діяльність в Сирії, яка включає бомбардування лікарень, шкіл, ринків й інших цивільних об'єктів. І це можна змінити. Російські військові не лише скоїли численні воєнні злочини в Сирії. Вони також виступають в ролі ключового захисника Асада, проти якого в міжнародної спільноти більше доказів у справі про скоєння злочину проти людства, ніж було у Нюрнберзького процесу проти нацистів. Не важко уявити, як всі ці факти можуть стати джерелом дипломатичного стримування й впливу.

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Переклад: Лесь Димань