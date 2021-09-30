Глава МЗС зазначив, що наразі загроз життю українців, які бажають покинути Афганістан, немає.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсує підготовку нового евакуаційного рейсу для українців з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Так, є громадяни, які хочуть евакуюватися. Безпосередньої загрози їхньому життю наразі, слава Богу, немає. Ми з ними на зв'язку", - заявив Кулеба.

Глава МЗС відзначив, що останню евакуацію з Афганістану здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, а МЗС допомагало.

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"Важка була евакуація, скажу вам чесно. Важка з огляду на ситуацію на місці, необхідність досягнення домовленостей з новою афганською владою для того, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак, щоб літак міг вилетіти. Але ми продовжуватимемо це робити. Наступний евакуаційний рейс теж, я думаю, буде організований Головним управлінням розвідки, а ми їм будемо усіляко допомагати", - заявив Кулеба.

Він зауважив, що Україна своїх не кидає.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ввечері в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у Києві прибув український літак, яким було евакуйовано з Афганістану близько 100 громадян України та інших країн. Зокрема, до Києва прибули 30 українських громадян, дев'ять осіб, які мають посвідки на постійне проживання в Україні, 18 громадян Ватикану, двоє громадян Канади, а також члени їхніх родин.

24 вересня стало відомо, що в Афганістані ще близько 100 українських громадян бажають покинути цю країну після того, як влада там перейшла до радикального руху Талібан.

У серпні, після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан", США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Автор: Віталій Саєнко