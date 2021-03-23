За його словами, у МВД зібрана інформація про осіб, які "закликали до того, щоб було насилля".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що учасникам акції на підтримку Сергія Стерненка оголосять нові підозри.

Читайте такожУ Харкові протестували працівники театрів (фоторепортаж, відео)Про це він сказав в ефірі програми "Сьогодні. Вечір" на телеканалі "Україна 24".

"Це перша людина, але там будуть і інші підозрювані. Ви побачите заяви в Офісі національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день учорашній і сьогодні працюють, щоб зібрати докази, переглядають сотні годин відеоматеріалів ЗМІ і оперативних зйомок, які в нас є. Буде не одна підозра, будуть і інші", - розповів заступник міністра.

За його словами, у МВД зібрана інформація про осіб, які "закликали до того, щоб було насилля та реалізовували це". Особам, які підпалювали табличку та двері, розбивали вікна, пред'являть цивільні позови щодо компенсації завданої шкоди.

Також Геращенко назвав події біля ОП "вакханалією насильства".

"Можливо, суспільству потрібно було побачити, хто такі друзі Стерненка. Це маргінальні кола, люди, які є профашистськими. Бачите написи ACAB - це лозунг, який використовують неонацисти по всьому світу. Друзі Стерненка - це неонацисти, які наносять такі написи - "All Cops Are Bastards" ("Всі поліцейські покидьки"). Це неонацистський скінхедівський напис. От вам розуміння, хто такий Стерненко і хто його друзі - нацисти і скінхеди", - сказав він.

Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося під ОП

Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув'язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - у день його народження. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість Стерненку, справедливість - усім!".

Протестуючий висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.

Учасники протестів палили фаєри і кидали їх у бік поліцейських. Крім того, вони розмалювали вхідні двері і стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Стерненка біля будівлі ОП й затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички.

Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.

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Автор: Людмила Жерновська