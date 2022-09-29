Порядок денний та інші подробиці наразі не оприлюднені.

Президент України Володимир Зеленський скликає на завтра засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України.

Про це на сторінці у Facebook повідомив його прес-секретар Сергій Нікіфоров.

"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", - написав Нікіфоров.

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Нагадаємо, Кремль має намір привласнити тимчасово окуповані території України саме завтра 30 вересня. А сьогодні, 29 вересня, президент Російської Федерації Володимир Путін проведе оперативну нараду з Радою безпеки РФ.

Російські "референдуми" в Україні

Росія провела фейкові референдуми на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Людей змушували "голосувати" під дулами автоматів, однак явка все одно була мінімальною. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, на Запоріжжі в "референдумах" взяли участь 0,5% жителів.

У США "голосування" назвали фікцією і заявили, що Україна має повне право повернути свої території. Для цього наша країна може використовувати західне озброєння.

Країни Європи теж відмовилися визнавати результати "референдумів". Серед них виявилася і Сербія, ідеологічний союзник Росії.

У ЗСУ заявили, що ніякі референдуми не завадять повернути тимчасово окуповані землі України. З аналогічною заявою виступив і президент Володимир Зеленський.

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