За словами президента, зараз не 2014 рік і усі все розуміють, тому впевнений, що партнери України діятимуть у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити наші землі.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Головним нашим завданням зараз є координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози. Зараз не 2014 рік. Усі все розуміють. І обов’язково діятимуть", - наголосив Зеленський.

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Він зазначив, що провів сьогодні цілу серію переговорів щодо дій країни-агресора. "Президент Туреччини Ердоган, канцлер Німеччини Шольц, Премʼєр-міністр Канади Трюдо, Премʼєр-міністр Великої Британії Трасс, Генеральний секретар ООН Гутерріш, Президент Європейської ради Шарль Мішель. Усім дякую за чітку й недвозначну підтримку. Усім дякую за розуміння нашої позиції. Україна не може й не буде миритися з будь-якими спробами Росії захопити будь-яку частину нашої землі", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня окупанти проводили на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

27 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни-члени Європейського Союзу запровадити конкретні заходи, які "битимуть" по економіці Російської Федерації у відповідь на проведення псевдореферендумів на окупованих українських територіях. Глава МЗС наголосив, що персональні обмеження і "косметичні" заходи будуть недостатньою відповіддю міжнародної спільноти на псевдореферендуми, які РФ проводить на захоплених частинах України.

І того ж дня міністр з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що у Європейському Союзі працюють над якомога швидшим запровадженням нових санкцій проти Росії за проведення псевдореферендумів на окупованих нею українських територіях.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

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