За словами Андрія Демченка, прикордонна служба поповнює свій склад як контрактниками, так і мобілізованими.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону прокоментував закон про збільшення чисельності прикордонників, за який парламент проголосував напередодні.

"Прикордонники залишаються складовою Сил оборони нашої держави. Ми формуємо, зокрема, й нові підрозділи, які безпосередньо воюють на лінії фронту і захищають кордон з країною-терористкою. А надалі, коли з'явиться потреба взяти під контроль увесь наш державний кордон, першими будуть залишатися прикордонники. І нам потрібна чисельна перевага порівняно з тим, що є зараз. Щоб вони мали можливість боронити кордон, відбивати атаки, якщо такі відбуватимуться в майбутньому", – сказав Демченко.

На запитання, де саме ДПСУ планує брати 15 тисяч нових службовців, Демченко відповів: "Зараз ДПСУ поповнює особовий склад контрактниками, а також ми комплектуємося за мобілізацією. Коли охочі звертаються до центрів комплектування, зазначаючи, що вони хочуть проходити службу за мобілізацією, ми комплектуємося і за цим напрямком".

Відео дня

Збільшення кількості ДПСУ: що відомо

24 квітня парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців. Таке рішення підтримало 327 народних депутатів. Таким чином, загальна чисельність ДПСУ зросте до 75 тисяч людей, серед яких 67 тисяч – військовослужбовці.

Раныше в Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ. Дозволи на перебування в прикордонній смузі почали видавати з 7 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: