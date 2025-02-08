У користувачів застосунку виникли пролеми з авторизацією і доступом до власних електронних документів.

У мобільному застосунку Резерв+ стався збій в роботі, користувачі не можуть отримати доступ до електронних документів в ньому. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони.

У відомстві кажуть, що проблема виникла із технологією BankID, яка підтверджує особу користувача через банк, в якому людина має рахунок.

Тим, хто все ж зміг отримати доступ до електронного документу, у Міноборони порадили зберегти військовий документ безпосередньо на смартфон у вигляді pdf-файла. Тим, хто отримав електронне направлення на ВЛК, радять зробити скріншот.

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"Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте. Також наголошуємо, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в Резерв+, документ у застосунку оновиться автоматично", – повідомили у Міноборони.

У відомстві запевнили, що разом з командою BankID працюють на усуненням проблеми.

Електронна держава: останні новини

Як писав УНІАН, в Мінцифри анонсували нові послуги та сервіси, які незабаром запустять в "Дії". Зокрема планується інтегрувати на порталі штучний інтелект, розширити сервіси для водіїв, цифровізувати послуги, які пов’язані зі смертю та інше.

Також ми розповідали, що у "Резерв+" запустили автоматичне продовження відстрочки для людей з інвалідністю та здобувачів освіти. У майбутньому послуга буде доступна й для багатодітних батьків.

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