На думку глави держави, професійні свята та пам’ятні дати занадто часто збігаються.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів переглянути та оновити державну систему пам’ятних дат та професійних свят в Україні. Зокрема, у своєму щоденному відеозверненні глава держави нагадав, що вже багато років у другу суботу вересня в Україні відзначають одночасно День фізичної культури і спорту та День українського кіно.

За словами президента, подібних збігів у календарі професійних свят в Україні "надто багато": День юриста і День художника, День будівельника і День працівників ветеринарної медицини. Крім того, подекуди збігаються професійні дні та дні памʼяті. Зокрема, у травні наступного року День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу збігається із Днем науки.

"Очевидно, що є багато неприпустимих змішувань сенсів. Деякі професійні спільноти відзначають свій день ще за радянськими лекалами. Деякі надзвичайно важливі дні памʼяті та дні українських здобутків узагалі не відображені в нашому офіційному календарі. Деякі професійні спільноти, чия робота заслуговує і поваги, і уваги, поки що не мають свого професійного дня – наприклад, спільнота українських істориків", - розповів він.

Відео дня

Відтак, Зеленський доручив уряду та відповідним державним інституціям переглянути систему професійних свят та пам’ятних дат та оновити її "справедливо і логічно".

Водночас, глава держави подякував усім, хто приносить Україні спортивні перемоги, тренує спортсменів та навчає дітей правильній спортивній міцності. Подякував президент й усім працівникам кіногалузі, наголосивши, що нація, "яка має власне сильне й емоційне кіно, матиме і свою впевнену долю в цьому світі, свої мрії та власне бачення життя".

Свята в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Православна церква України перейшла на сучасний (новоюліанський) календар церковних свят. При цьому кожна парафія окремо вирішуватиме, переходити на новий календар чи залишитися на старому. Попередній юліанський календар відстає від світського на 13 днів.

Також у липні президент України Володимир Зеленський підписав закон про перенесення святкування Різдва, а також кількох інших важливих дат.

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