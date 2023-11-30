Президент наголосив, що питання безпеки тепер буде ключовим для української влади.

Ніхто не може гарантувати, що Росія не нападе повторно на Україну і чи приймуть нашу країну в НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами у Миколаєві. За його словами, національна безпека - це пріоритет для України зараз і в майбутньому.

"Ми ділимося своїм досвідом з усіма партнерами. Країна, яка проходить через війну і хоче закінчити її так, щоб вона не почалася знову. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо. Це життя і це Росія. Ніхто вам не скаже, чи будемо ми в НАТО", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зі свого боку має зробити все можливе, аби безпека була на найвищому рівні.

"Ми йдемо до цього, за стандартами НАТО, на багатьох напрямках розробляємо і свої стандарти. Але факт у тому, що держава зміниться та безпека буде у пріоритеті", – додав очільник держави.

Шлях України до НАТО: це варто знати

Згідно зі свіжим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", у разі проведення референдуму 78% опитаних проголосували б за вступ України до Європейського союзу, 77% – за вступ до НАТО. Проти членства у військовому Альянсі та ЄС виступають лише 5% респондентів.

Раніше стало відомо, що в НАТО погодили з Україною річну програму реформ. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що вражений налаштованістю українців втілювати реформи і проводити модернізацію суспільства в умовах повномаштабної війни РФ проти України.

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