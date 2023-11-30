Він зауважив, що Київ сповнений рішучості довести усі реформи до кінця.

Україна сидить на своєму місці за столом у НАТО. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради НАТО-Україна на рівні глав МЗС, яке відбулося у середу, 29 листопада.

Як пише Zn.ua, він наголосив, що Штати зосередилися на постійній підтримці та прихильності до України. За його словами, США надали Україні допомоги вже на 77 мільярдів доларів.

"Ще один критичний момент, який дійсно варто наголосити – і він підкріплюється всім, що я бачив тут за останні два дні – коли йдеться про Україну, Сполучені Штати не самотні. Були деякі проблеми, які Альянс обговорював із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. І це була перша зустріч міністрів закордонних справ на новій Раді Україна-НАТО. Україна сидить на своєму місці за столом НАТО", – заявив він, зауваживши, що Київ сповнений рішучості довести усі реформи до кінця.

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Говорячи про допомогу, Блінкен наголосив, що окрім підтримки на 77 млрд доларів від США, Київ отримав допомогу на понад 100 млрд доларів від європейських країн.

"Тому ми часто говоримо про розподіл тягаря та необхідності розподілу тягаря. Щодо України, то це очевидно: ми це бачили й будемо бачити. Україна знає, що її майбутнє – це вільна динамічна демократія. А шлях України до НАТО та Євросоюзу залежатиме від її зусиль з реформування", – сказав держсекретар США.

Шлях України до НАТО: це варто знати

Згідно зі свіжим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", у разі проведення референдуму 78% опитаних проголосували б за вступ України до Європейського союзу, 77% – за вступ до НАТО. Проти членства у військовому Альянсі та ЄС виступають лише 5% респондентів.

Раніше стало відомо, що в НАТО погодили з Україною річну програму реформ. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що вражений налаштованістю українців втілювати реформи і проводити модернізацію суспільства в умовах повномаштабної війни РФ проти України.

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