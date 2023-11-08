Кошти відтепер спрямовуватимуться на потреби оборони.

Верховна Рада з другої спроби прийняла закон про перенаправлення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів до державного на потреби оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. "Рада підтримала в другому читанні проект закону 10037 про "військове ПДФО". За – 253", - написала вона у Facebook.

За її словами, доходи Дорожнього фонду в 2024 році спрямовуються в загальний фонд державного бюджету і спрямовуються на потреби оборони. Так, з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військовий" ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Держспецзв’язку на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

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У Міністерстві фінансів зазначили, що ресурс від ПДФО з військових (96,3 млрд грн) у 2024 році буде спрямовано до спецфонду держбюджету на конкретні цілі:

45% для виробництва та закупівлі спецтехніки і обладнання (безпілотники, морські дрони) – Адміністрації Держспецзв'язку;

45% Мінстратегпрому для виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та для виготовлення продукції оборонного призначення.

10% Розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО.

Також для компенсації можливих втрат доходів у наступному році передбачено спрямувати на місцевий рівень базову дотацію (21,1 млрд гривень); додаткову дотацію (33,4 млрд гривень). Крім цього, у розпорядженні органів місцевого самоврядування залишиться реверсна дотація (14,1 млрд гривень) та додатково буде перераховано в регіони 4% ПДФО (12,3 млрд гривень) для сталого проходження опалювального сезону.

У Мінфіні нагадали, що відповідно до законодавства України, доходи військовослужбовців підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), і відповідні суми податку утримуються з їхніх заробітних плат. Однак, сума утриманого ПДФО одразу компенсується військовослужбовцям назад за рахунок коштів з державного бюджету.

"Це означає, що, на практиці, у військовослужбовців не зменшуються нарахування через сплату податку. Тобто вони отримують своє грошове забезпечення у повному обсязі", - зазначили у міністерстві.

Епопея з військовим ПДФО

У вересні 2023 року стало відомо, що Кабмін пропонує направити податки військових на потреби армії. Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік планує забрати у громад податок з доходів військовослужбовців, який є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, цей податок планувалося перерозподілити та спрямувати на фінансування сектору безпеки та оборони.

Це було пов’язано з тим, що через значні обсяги виплат військовослужбовцям місцеві бюджети отримували великі надходження. Після низки корупційних скандалів із закупівлями барабанів та овочерізок для укриттів, будівництвом непотрібних стадіонів на лінії фронту та тотальним ремонтом доріг по усій Україні гостро постало питання щодо необхідності вилучення у місцевих бюджетів "надлишку" коштів та спрямування його безпосередньо на потреби військових.

У Мінфіні відповіли, чи є ризики для місцевих бюджетів. Місцеві бюджети в жодному разі не залишаться недофінансованими, пообіцяли в Мінфіні.

20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект №10037. Після цього, за словами нардепа Ярослава Железняка, місцева влада різко збільшила об‘єми закупівель. Так, майже 3 млрд гривень виділила на ремонт доріг Дніпропетровська ОВА, на такі ж цілі направили 315 млн гривень у Волинській області.

17 жовтня Рада мала ухвалити закон остаточно у другому читанні, але тоді депутати не зібрали достатньої кількості голосів.

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