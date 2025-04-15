Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США повинні розуміти стратегічні червоні лінії як Росії, так і України, щобпокласти край війні, розпочатій РФ.
В інтерв'ю UnHerdон він відкинув "абсурдне" припущення президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон стає на бік Москви.
Венс заявив, що він критикував Росію за її повномасштабне вторгнення в Україну з лютого 2022 року.
"Я також намагався застосувати стратегічне визнання того, що якщо ви хочете покласти край конфлікту, ви маєте спробувати зрозуміти, де і росіяни, і українці бачать свої стратегічні цілі", - сказав політик.
За його словами, це не означає, що "ви морально підтримуєте справу Росії або що ви підтримуєте повномасштабне вторгнення". Він додав:
"Але ви маєте спробувати зрозуміти, якими є їхні стратегічні червоні лінії, так само, як ви маєте спробувати зрозуміти, що українці намагаються отримати від конфлікту... По-моєму, доволі абсурдно, що Зеленський дорікає американському уряду, який фактично підтримує його країну і військові зусилля, в тому, що ми нібито на боці Росії".
Венс заявив, що подібна риторика "безумовно не приносить користі".
Слова Зеленського про Венса
Раніше Зеленський заявив, що у США відбулася не тільки "зміна тону", а й "зміна реальності", і звинуватив віцепрезидента Джей Ді Венса в "якомусь виправданні дій Путіна".
"Мені здається, що віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна", - сказав він про Венса, який звинуватив його під час їхньої зустрічі в Білому домі в прояві неповаги і в тому, що він вводить в оману відвідувачів, водячи їх на "пропагандистські тури".