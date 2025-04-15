Політик заявив, що він критикував Росію за її повномасштабне вторгнення в Україну з лютого 2022 року.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США повинні розуміти стратегічні червоні лінії як Росії, так і України, щобпокласти край війні, розпочатій РФ.

В інтерв'ю UnHerdон він відкинув "абсурдне" припущення президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон стає на бік Москви.

Венс заявив, що він критикував Росію за її повномасштабне вторгнення в Україну з лютого 2022 року.

Відео дня

"Я також намагався застосувати стратегічне визнання того, що якщо ви хочете покласти край конфлікту, ви маєте спробувати зрозуміти, де і росіяни, і українці бачать свої стратегічні цілі", - сказав політик.

За його словами, це не означає, що "ви морально підтримуєте справу Росії або що ви підтримуєте повномасштабне вторгнення". Він додав:

"Але ви маєте спробувати зрозуміти, якими є їхні стратегічні червоні лінії, так само, як ви маєте спробувати зрозуміти, що українці намагаються отримати від конфлікту... По-моєму, доволі абсурдно, що Зеленський дорікає американському уряду, який фактично підтримує його країну і військові зусилля, в тому, що ми нібито на боці Росії".

Венс заявив, що подібна риторика "безумовно не приносить користі".

Слова Зеленського про Венса

Раніше Зеленський заявив, що у США відбулася не тільки "зміна тону", а й "зміна реальності", і звинуватив віцепрезидента Джей Ді Венса в "якомусь виправданні дій Путіна".

"Мені здається, що віцепрезидент якимось чином виправдовує дії Путіна", - сказав він про Венса, який звинуватив його під час їхньої зустрічі в Білому домі в прояві неповаги і в тому, що він вводить в оману відвідувачів, водячи їх на "пропагандистські тури".

Вас також можуть зацікавити новини: