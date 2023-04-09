Президент України згадав, що попри різні погляди на релігію та традиції, між вірянами західного та східного обрядів є дещо спільне - віра у свободу та перемогу.

Президент України Володимир Зеленський у день католицької Пасхи, яку християни західного обряду святкують 9 квітня, привітав українців та вірян в інших куточках світу з настанням релігійного свята.

Лідер країни побажав гарних свят нашим героям, які боронять суверенітет України на фронті, а також "братам" - полякам, латвійцям, естонцям й іншим вірянам країн-партнерів: США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді тощо, написав президент у Telegram.

"Це – сучасний світ. Світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності", - підкреслив Зеленський.

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Він нагадав, що ще декілька днів тому шанував мусульманський "Іфтар", незабаром - привітає іудеїв України із завершенням Песаху, а вже через тиждень - разом з українцями східного обряду зустрічатиме Пасху, яка цьогоріч припала на 16 квітня. Зеленській підкреслив, що попри різні погляди на релігію та традиції, серед вірян різних релігій є дещо спільне - світла традиція, що гуртує суспільство та є безцінною для кожного - віра в захист рідної землі.

"Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння", - написав президент.

Сьогодні українці святкують декілька свят

Нагадаємо, що українці, які сповідують східний обряд християнства, сьогодні теж зустрічають велике релігійне свято Вербну неділю. Цей день віряни шанують кожного року у різні дати, цей день святкується за тиждень до Великодня.

В цей день українці йдуть в храм та освячують гілочки верби. Потім ними легко лупцюють дітей, адже за прикметою - освячена гілка верби має цілющу силу й здатна захистити від порчі, хвороб.

Також сьогодні в Україні шанують день пам'яті Іоанна Прозорливого і Матрони Солунської. Останню вважають берегинею хатнього добробуту й покровителькою хороших господинь.

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