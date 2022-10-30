Росія знову ставить світ на межу продовольчої кризи.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви Росії щодо того, що безпілотники, які атакували кораблі Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня, запустили з цивільного судна, яке використовувалося в рамках "зернової угоди" і наголосив, що Росія ставить світ на межу продовольчої кризи.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім про "бойових комах", тепер – "бойове зерно", "пшениця-вбивця", від якої тонуть російські адмірали. Що можна сказати? Реально хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи", – наголосив Зеленський.

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Президент додав, що єдиним винуватцем того, що продукти харчування будуть дорожчати на величезному просторі від західної Африки до східної Азії, є Росія. Він зазначив, що Росія також несе відповідальність за те, що люди в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаться із катастрофічним дефіцитом продовольства.

"Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. Це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією. Зерновий коридор – це дуже конкретний приклад", – резюмував президент.

Блокування зернового коридору Росією: подробиці

29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із "зернової угоди". Приводом для такого рішення стала атака на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що заяви Росії про припинення "зернової ініціативи" є шантажом перед самітом G20, який відбудеться в листопаді 2022 року в Індонезії. Данілов наголосив, що поставками продовольства Україна допомагає світу запобігти голоду.

За даними Мінінфраструктури України, Росія фактично заблокувала рух 218 суден, які мали транспортувати зерно. 95 із них завантажені і вже вийшли з українських портів.