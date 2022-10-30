До такого висновку в Росії дійшли на підставі "аналізу навігаційних модулів морських безпілотників".

Міністерство оборони Росії заявило, що безпілотники, які атакували кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі 29 жовтня 2022 року, могли бути запущені з борту цивільного "зернового" судна в районі Одеси.

Про повідомлила прес-служба Міноборони РФ.

До такого висновку в Росії дійшли на підставі "аналізу навігаційних модулів морських безпілотників". В Міноборони РФ наголосили, що уламки морських безпілотників було піднято на поверхню, після чого російські фахівці провели ретельну експертизу їхніх навігаційних модулів канадського виробництва.

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"Морські безпілотники рухалися зоною безпеки "зернового коридору", після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Водночас координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі. На думку фахівців, це може свідчити про попередній запуск цього апарату з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України", – зазначили в російському відомстві.

Атака на кораблі ЧФ РФ у Севастополі 29 жовтня

У суботу, 29 жовтня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що під атаку потрапила Севастопольска бухта, де базувалися кораблі Чорноморського флоту РФ.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала вибухи в тимчасово окупованому Севастополі та заявила, що Чорноморський флот Російської Федерації "худне" і перетворюється на флотилію. Вона додала, що в РФ наростає істерія.

Пізніше в Росії заявили про вихід із "зернової угоди". Там пов'язали таке рішення з вибухами в окупованому Севастополі, внаслідок яких пошкоджено кілька російських кораблів-носіїв "Калібрів".

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