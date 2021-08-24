Момент потрапив на камери, які транслювали свято до Дня незалежності онлайн.

Президент Володимир Зеленський не стримав сліз, коли на великому екрані у форматі фільму демонстрували ключові історичні події України.

Глава держави розчулився постановкою і розплакався, коли героїня вийшла з-за кадру обіймати військового ЗСУ. Момент потрапив на камери, які транслювали свято до Дня незалежності онлайн.

Дійство на великих екранах Майдану глядачам показали після церемонії нагородження та хвилини мовчання за полеглими за незалежність України.

По дорозі дівчинка зустрічає впізнаваних історичних персонажів Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Миколу Гоголя, Михайла Грушевського, Василя Стуса, якого арештовують кадебісти. Також вона заходить в автобус з ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Після цього на Майдані розпочався військовий парад.

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбудуться урочисті заходи.

У Києві відбувся парад військ, під час якого провели артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбулось урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автор: Іван Бойко