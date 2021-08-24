Дійство відбувалося у прямому ефірі на Майдані Незалежності за сценою та транслювалося для глядачів на великі екрани.

Декорації радянського побуту, які напередодні святкування Дня незалежності, зі скандалом демонтували на Алеї Героїв Небесної Сотні, з’явилися 24 серпня на Майдані Незалежності.

Декорації використали для зйомок дійства про роки радянської окупації та незалежності України "Код нації: присвячується Дню незалежності України".

Як передає кореспондент УНІАН, дійство на великих екранах Майдану глядачам показали після церемонії нагородження та хвилини мовчання за полеглими за незалежність України.

Маленька дівчинка з квітами в руках проходить через усі історичні віхи нашої країни, починаючи з часів трипілля і до сучасності.

По дорозі дівчинка зустрічає впізнаваних історичних персонажів Григорія Сковороду, Тараса Шевченка, Миколу Гоголя, Михайла Грушевського, Василя Стуса, якого арештовують кадебісти. Також вона заходить в автобус з ліквідаторами аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Історичні віхи України показано досить детально: трипілля, часи Київської Русі, часи козацької держави, період, коли Україна входила в склад російської імперії. Найбільш детально показано ХХ та ХХІ століття, зокрема, Українська Народна Республіка, голодомор, Друга світова війна, 60-80-ті роки ХХ століття. Окремо - Чорнобильська катастрофа, а також два Майдани.

Наприкінці дійства дівчинка проходить через вояків АТО, а на завершення виходить із-за лаштунків знімального майданчика на Хрещатик, пробігає по центру перед трибунами під велетенським Державним прапором, наприкінці її зустрічає та обіймає солдат Збройних Сил України.

Після цього на Майдані розпочався військовий парад.

Скандал з декораціями

17 серпня кілька десятків обурених представників "Національного корпусу" почали демонтувати інсталяцію, а правоохоронці спостерігали за тим, що відбувається. Пізніше сталися сутички між правоохоронцями та членами "Нацкорпусу", були затримані. Після сутичок інсталяцію демонтували.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров пояснив, що в центрі Києва з'явилися декорації до 30-річчя Незалежності України, яке відзначатимуть 24 серпня. Під час трансляції до Дня Незалежності України хотіли зняти різні епохи, які прожила наша країна, в тому числі й радянську.

20 серпня декорації встановили на Майдані Незалежності.

Автори: Яна Ставська, Дмитро Хилюк