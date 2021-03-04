Особам з подвійним громадянством можуть заборонити посідати державні, політичні та стратегічно важливі посади.

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО, що стосується протидії загрозам у сфері громадянства.

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Як повідомляється на сайті ОП, глава держави підписав відповідний указ № 85/2021.

Рішення РНБО від 26 лютого передбачає, що Кабмін разом із ЦВК та СБУ мають у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Зокрема, необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади.

За результатами такого аналізу уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради проекти законів, які б передбачали заборону громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи (проходять процедуру) для набуття іноземного громадянства, претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посідати керівні посади на стратегічних об’єктах, мати доступ до держтаємниці, бути членом виборчої комісії, тощо.

Також, за рішенням РНБО уряд має розпочати міждержавний діалог щодо укладення двосторонніх угод із зацікавленими державами, крім держави-агресора, спрямованих на врегулювання проблемних питань, пов’язаних із подвійним громадянством.

Загрози подвійного громадянства в Україні

26 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Кабінету міністрів України міну доручено розробити законопроект про подвійне громадянство.

Данілов нагадав, що РФ використала інструмент подвійного громадянства проти України: "коли у нас керівник СБУ, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівник Генерального штабу були громадянами Російської Федерації".

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Автор: Дмитро Захаров