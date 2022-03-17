Президент поспілкувався з пораненими – мешканцями Київщини, одним із бійців тероборони та водієм убитого окупантами документаліста Брента Рено.

Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні мешканців Київщини, поранених унаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі глави держави.

Зокрема, він відвідав родину Власенків, яка потрапила під обстріл окупантів під час евакуації з Ворзеля. "Ці українці героїчно захищали одне одного своїми тілами, завдяки чому сім’ї вдалося врятуватися", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Власенки переїхали на Київщину з Криму після початку російської окупації півострова, оскільки не захотіли набувати російського громадянства.

Коли в лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, родина вирішила виїхати з Ворзеля в безпечніше місце, але автомобіль потрапив під ворожий обстріл.

Тоді старша 16-річна донька Катя закрила своїм тілом молодшого 8-річного брата Ігоря й отримала значні поранення.

"Побачивши сестру, яка стікає кров'ю, Ігор вийшов з машини та почав щосили кричати на окупантів за те, що вони зробили. Осколкових поранень також зазнала мати Тетяна. Батько Роман виніс поранену доньку на руках, щоб їй надали допомогу", – повідомили у прес-службі президента.

Уточнюється, що лікування матері та доньки триватиме кілька місяців, але вони змогли зберегти свою родину та вижити.

Крім того, президент поспілкувався з іншими пораненими – мешканцями Київщини, одним із бійців тероборони та водієм убитого окупантами документаліста Брента Рено.

"Усіх їх об’єднує одне – любов до України й незламна сила духу", – зазначив Зеленський.

Він побажав їм швидшого одужання.

Раніше в Міноборони повідомили, що ймовірність штурму Києва російськими військами зберігається. Водночас, українські сили оборони роблять усе можливе, аби запобігти цьому.

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