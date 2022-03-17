Водночас, українські сили оборони роблять усе можливе, аби запобігти цьому.

Імовірність штурму Києва російськими окупаційними військами зберігається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів на брифінгу у Медіацентрі "Україна".

"Я хочу наголосити, що залишається імовірність здійснення ворогом спроб штурмувати столицю. Однак, я хочу запевнити, що оборона міста Києва, як столиці України, є стратегічним завданням усієї держави", - сказав Мотузяник.

Він додав, що до оборони Києва залучені кращі підрозділи Сухопутних військ, десантно-штурмових військ, Сил Специальних операцій Збройних сил України.

Речник зазначив, що за минулу добу загальна ситуація є такою, що суттєвих змін не відбулося. Ситуація у передмістях Києва, зокрема у Гостомельському, Бучанському і Ірпінському напрямку, за словами Мотузяника, також поки що залишається без змін. Водночас, додав він Збройні сили України проводять спеціальні заходи.

"Ми не можемо говорити відкрито про усі спеціальні заходи, які здійснюються підрозділами та спеціальними підрозділами Збройних сил України. Цей напрямок надзвичайно важливий. Це передмістя столиці, з метою подальшої оборони міста Києва Збройні сили України роблять усе можливе, у тому числі з цього напрямку, аби запобігти можливому наступу противника", – наголосив Мотузяник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві збита російська ракета зруйнувала багатоповерхівку. Вже відомо про одного загиблого й трьох постраждалих.

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