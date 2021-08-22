Посмертно нагороду "Національна легенда України" отримав композитор Мирослав Скорик.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 22 серпня, нагородив сімох видатних українців новою державною премією "Національна легенда України".

Церемонія нагородження транслювалася на сторінці Офісу президента в Facebook.

"Мною започатковано нову державну нагороду Національна легенда України. Щорічно ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші нагороди отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд", - заявив президент.

Перші премії отримали футболіст Олег Блохін, співачка Софія Ротару, художник Іван Марчук, поет Юрій Рибчинський, балерина Олена Потапова, хореограф Мирослав Вантух.

Також нагороду "Національна легенда України" отримав посмертно композитор Мирослав Скорик. Президент вручив нагороду його дружині.

Національна легенда України - що за премія

До 30-ї річниці Дня Незалежності України Зеленський затвердив відзнаку Національна легенда.

Цю нагороду дають громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, за вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Автор: Денис Прядко