Президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель орденом Свободи.
Нагороду було вручена під час візиту Меркель до Києва. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
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Як зазначив Зеленський під час вручення Меркель нагороди, він вдячний їй за багаторічну підтримку України в ключових питаннях.
Також Зеленський зазначив, що візит канцлера Німеччини до Києва напередодні 30-річчя Незалежності та старту "Кримської платформи" є вкрай важливим для України.
Візит Меркель в Україну:
22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибула до Києва, де відбулася її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський розповів, про що йшла мова на переговорах з Меркель.