Нагороду було вручено під час візиту Меркель до Києва.

Президент України Володимир Зеленський нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель орденом Свободи.

Нагороду було вручена під час візиту Меркель до Києва. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Як зазначив Зеленський під час вручення Меркель нагороди, він вдячний їй за багаторічну підтримку України в ключових питаннях.

Також Зеленський зазначив, що візит канцлера Німеччини до Києва напередодні 30-річчя Незалежності та старту "Кримської платформи" є вкрай важливим для України.

Візит Меркель в Україну:

22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибула до Києва, де відбулася її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський розповів, про що йшла мова на переговорах з Меркель.

Автор: Олена Коваленко