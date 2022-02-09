Правоохоронці попередили про активізацію шахраїв.

Мешканка міста Шепетівка Хмельницької області втратила понад 100 тисяч гривень, продаючи взуття в інтернеті.

Про це розповіли у Facebook місцеві правоохоронці.

У поліції розкрили деталі шахрайської схеми. Потерпіла розповіла, що отримала дзвінок від невстановленої особи - нібито покупця товару. Шахрай запропонував перейти за наданим ним посиланням для нібито оформлення угоди з продажу товару.

"Потерпіла виконала вимогу аферистів, після чого з її карткових рахунків зникло 102 тисячі гривень. Сумно, що потерпіла знала про такий вид шахрайства, проте таки здійснила усі запропоновані їй маніпуляції. За даним фактом дізнавачі Шепетівського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини подій", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці радять під час купівлі-продажу товарів через інтернет у жодному разі не переходити за запропонованими посиланнями і не вносити туди свої особисті дані. Переписку радять вести виключно на офіційних платформах.

Нагадаємо, днями Національна поліція ліквідувала мережу шахрайських кол-центрів, сфера "діяльності" яких розповсюджувалася на територію пострадянських країн.

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