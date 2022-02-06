Офіси кол-центрів розташовувалися в Києві, Львові та Одесі. Там працювали понад 140 осіб, які телефонували й закордон.

Національна поліція ліквідувала мережу шахрайських кол-центрів, сфера "діяльності" яких розповсюджувалася на територію пострадянських країн.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

Зазначається, що офіси кол-центрів розташовувалися в Києві, Львові та Одесі. Там працювали понад 140 осіб.

Працівники кол-центрів, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів, змушували громадян повідомити особисті дані та паролі. Також вони користувалися програмою підміни телефонного номера, аби замаскувати свою діяльність. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

За попередньою інформацією, отримані в такий спосіб кошти переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб, а також переводили у криптовалюту.

Читайте такожРосіянин викрав шкільний світлофор, щоб повернути собі додому електроенергіюПоліцейські припинили діяльність мережі кол-центрів і проводять подальші заходи для встановлення організаторів та учасників злочинної діяльності, повного кола постраждалих та суми завданих збитків. Зараз проводяться санкціоновані обшуки на території Києва, Львова та Одеси.

Попередня кваліфікація кримінального провадження - ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН писав, як в Україні викрили масштабну шахрайську схему з кол-центрами, які виманили в американців 7,5 млн доларів.

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