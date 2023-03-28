Запорізьку АЕС має відвідати гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Жителів Нікополя попередили про небезпеку з боку російських окупантів. Загарбники можуть почати обстріл району Запорізької АЕС через візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, щоб звинуватити ВСУ.

"На протилежному березі водосховища дещо відбувається. Окупанти, за їхніми словами, готуються до приїзду команди з МАГАТЕ, одночасно розповідаючи про можливі провокації з боку Сил оборони України. Зазначу, що під час минулого відвідування місії провокації були. Але здійснювали їх війська РФ, обстрілюючи Енергодар і прилеглі території з мінометів і ствольної артилерії", - написав голова Нікопольського рову Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

При цьому він нагадав, що тактика не нова. За його словами, росіяни після таких обстрілів території ЗАЕС атакували Нікопольський район нібито в помсту.

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У зв'язку з цим Євтушенко закликав місцевих жителів уникати відкритої місцевості і прислухатися до попереджень про артилерійські обстріли, а вночі залишатися в притулку або скористатися правилом двох стін.

Візит глави МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - що відомо

25 березня стало відомо, що Рафаель Гроссі відвідає Запорізьку атомну електростанцію до кінця березня. Він має намір оцінити ситуацію з ядерною безпекою під час війни в Україні.

27 березня стало відомо, що глава МАГАТЕ відвідав Запоріжжя, де з президентом Володимиром Зеленським обговорив захист окупованої ЗАЕС та її персоналу.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, глава МАГАТЕ приїде на окуповану Запорізьку АЕС, щоб змусити росіян вчасно здійснювати заміну спостерігачів.

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