Між чоловіками виник конфлікт, під час якого підсудний взяв мисливську рушницю та застрелив приятеля.

Ленінський районний суд Дніпропетровська призначив мешканцю Дніпра покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за те, що він вбив, розчленував та спалив свого приятеля.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

46-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

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За даними слідства, у серпні 2017 року обвинувачений разом з приятелем перебував у себе вдома у місті Дніпрі. Раптово між чоловіками виник конфлікт, під час якого підсудний взяв мисливську рушницю та здійснив близько трьох пострілів у бік потерпілого, спричинивши йому несумісні з життям тілесні ушкодження. У подальшому зловмисник розчленував тіло, відніс на подвір’я іншого будинку та спалив.

Свою вину чоловік визнав частково.

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Автор: Денис Прядко