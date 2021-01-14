Ленінський районний суд Дніпропетровська призначив мешканцю Дніпра покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за те, що він вбив, розчленував та спалив свого приятеля.
Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.
46-річного громадянина визнано винним у скоєнні злочину за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Читайте такожХотіли дитину та звернулися до "цілителів": у справі про моторошне вбивство подружжя-киян новий поворот
За даними слідства, у серпні 2017 року обвинувачений разом з приятелем перебував у себе вдома у місті Дніпрі. Раптово між чоловіками виник конфлікт, під час якого підсудний взяв мисливську рушницю та здійснив близько трьох пострілів у бік потерпілого, спричинивши йому несумісні з життям тілесні ушкодження. У подальшому зловмисник розчленував тіло, відніс на подвір’я іншого будинку та спалив.
Свою вину чоловік визнав частково.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Під Черкасами чоловік вбив свого чотиримісячного сина
- Житель Дніпра застрелив співмешканку, поки чистив рушницю (фото, відео)
- На Миколаївщині з виправного центру втік ув'язнений з десятьма судимостями (фото)
- У Польщі чоловік задушив дружину-українку
- У Сумах чоловік підпалив будинок зі своєю тіткою та маленькою дитиною (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram