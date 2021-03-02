Анатолій Зленко помер на 83-му році життя.

Найвища відзнака МЗС України «За відданість дипломатичній службі» тепер носитиме ім’я Анатолія Зленка.

Читайте такожЗеленський призначив нового голову Херсонської ОДАПро це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

Таке рішення він ухвалив сьогодні.

"Зленко забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року, заклав фундамент дипломатії незалежної України, виховав багатьох зірок української дипломатії і головне - залишився для всіх взірцем дипломата", - зазначив Кулеба.

"Я ніколи не працював з ним безпосередньо і не маю права називатися його учнем. Я прийшов до МЗС у 2003 році, коли він добував останні дні на посаді міністра, яку обіймав вже вдруге. Але навіть за таких обставин Зленко встиг залишити на мені свій слід - тоді його щойно видана «Дипломатія і політика» стала першою книжкою, яку я прочитав вже як фаховий дипломат", - підкреслив він.

Анатолій Зленко: робота в МЗС та в останні роки життя

Анатолій Зленко двічі очолював Міністерство закордонних справ України - з липня 1990 року по серпень 1994-го, а також з жовтня 2000-го по вересень 2003 року.

Після цього став радником президента України зі спеціальних міжнародних питань.

У 2004-2005 рр. працював представником України в Комісії ООН з прав людини.

C 13 жовтня 2006 року був призначений радником прем'єр-міністра України Віктора Януковича зі спеціальних міжнародних питань.

З літа 2006 року став заступником голови цивільно-політичного об'єднання «Український форум». А з весни 2009 року - членом Ради Громадянського руху «Нова Україна».

З вересня 2010 року його призначили на посаду віце-президента Київського славістичного університету та директор Інституту славістики та міжнародних відносин КСУ.

1 березня стало відомо, що Анатолій Зленко помер на 83-му році життя.

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Автор: УНІАН