Батьки школярів звертаються до мера і до Міністерства освіти зі скаргами.

Мама одного з вінницьких першокласників поскаржилася на недотримання санітарних норм в одній з міських шкіл, її публікація отримала дуже великий відгук серед українців.

Свою скаргу Ірина Вітвицька опублікувала у Facebook-спільноті "Батьки SOS".

"Кожного разу, як я наживо бачу наш клас, я хочу плакати. Це боляче", - пише жінка.

За її словами, в перший клас школи №21 набрали 36 учнів при максимально допустимій кількості в 30.

Оскільки клас переповнений, то школярам практично не залишилося місця на випадок евакуації: в класі немає необхідних 65 см відстані до задньої стіни шафи і частково - проходу між партами заднього ряду.

Діти змушені вчитися на відстані 20-25 см один від одного і з колінами, що вперлися в передню стінку парти.

"При будь-якій екстреній евакуації це буде ще одна трагедія на всю Україну. Але ми краще потім шукатимемо винних, аніж зараз будемо запобігати цій ситуації!" - нарікає Вітвицька.

Читайте такожЯк працювати школи з 1 вересня: форма навчання, лінійки та дати канікулТака ситуація, за її словами, склалася, оскільки міське управління освіти відмовилося затверджувати два паралельних перших класи, хоча поруч пустує ще один кабінет. Автор стверджує, що таким чином влада хоче заощадити на ставці другого вчителя. Натомість у школі звільнили іншого педагога.

Крім того, на незадоволених батьків, які направляють відповідні звернення, тиснуть в управлінні - телефонують і вмовляють забрати свої заяви.

Мама першокласника визнала, що мережа класів затверджує міську координаційну раду, але до неї входять лише представники відділу освіти та відділу фінансів.

"Нас, як худобу поділили на гроші, отримали якусь цифру, затвердили та навіть не подумали, що вона суперечить теперішнім умовам в школах. Ніхто з відділів соцполітики, охорони здоров'я, жодна громадська організація не контролює правомірність цих рішень! Але ми не цифри у ваших рішеннях. Ми - живі люди! ... Ні, ви не приймаєте непопулярне рішення - ви свідомо чините злочин проти наших дітей, піддаєте загрозі їх життя і здоров'я, нехтуючи їх правом на здобуття освіти в нормальних умовах", - пише Вітвицька й закликає чиновників, які не можуть забезпечити дітям гідне і безпечне шкільне навчання, піти з посад.

Жінка зазначила, що батьківський актив класу звертався не тільки в міське управління, але вже подав звернення до Міністерства освіти, а також до мера - через депутатів. На цьому вони зупинятися не збираються і готові звертатися до суду.

Менше ніж за два дні публікація Ірини отримала понад 1,2 тис. "лайків" та сотні коментарів.

Як вже повідомляв УНІАН, за даними Міністерства освіти і науки, в Україні цього року двері шкіл відкрилися для понад 400 тис. першокласників.

Автор: Станислав Кожемякин