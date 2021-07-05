У Вінниці педагог погрожувала відрізати статевий орган хлопчикові з інвалідністю.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На кадрах з камери відеоспостереження видно, як асистентка вчителя знущається і б'є хлопчика з синдромом Дауна.
"У мене був такий шок, що просто жесть. Він у мене невербальний, розповісти все не може, але, коли він приходив до школи І бачив її, він не хотів йти на урок", - розповіла мати дитини Наталія Парахіна.
Читайте такожНа Черкащині хлопець впав у багаття під час святкування Івана КупалаУ школі та Департаменті освіти розпочали службове розслідування, проте жінка одразу пішла відпустку.
Розслідування буде продовжено, коли вона повернеться.
У поліції теж почали перевірку, але ознак кримінального злочину не виявили. А ось чи був це булінг, поки не знають.
Мати хлопчика розповіла, що поки не збирається забирати його з цієї школи. А на вчительку подаватиме до суду.
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