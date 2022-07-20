Леся Воротнюк у 2019 році на війні втратила чоловіка.

Балерина столичного театру Леся Воротнюк взяла в руки зброю, коли Києву загрожувала російська навала. Вона чергувала на одному з блокпостів міста.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Леся пішла записуватися в тероборону одного з районів столиці. Вона прийшла з гвинтівкою та патронами, трьома касками та двома бронежилетами, які були у неї вдома.

На блокпості вона перевіряла машини та документи у водіїв. Потім балерина допомагала евакуювати жінок з дітьми до західного кордону, вивозили їх селами, поки на Житомирській трасі йшли бої. Найдовше провела за кермом -19 годин.

Війна в її родині почалася ще у 2014 році. Її чоловік пішов воювати, а вона їздила на схід, возила гуманітарку, українські книжки та вишиванки. Любов до стрільби прищепив Лесі її чоловік.

"Він мені на день народження подарував снайперську гвинтівку. Ми почали серйозно займатися стрільбою", - згадує артистка.

Чоловік Лесі був професійним стрільцем і брав її в тир на стрільби.

"Він намагався зробити з мене абсолютно самостійну людину, яка може за себе постояти. І навчання стрільбі був одним з етапів. Він мені пояснював, як при обстрілі ставити машину. Змусив мене навчитися нормально водити машину", - розповіла балерина.

Вона чекала чоловіка після кожної ротації й сильно переживала. У 2019 році, виконуючи бойове завдання на Сході України, її чоловік загинув.

Зараз Леся знову на сцені. Але при необхідності вона дуже швидко зможе змінити пуанти на берці та взяти в руки зброю.

Як раніше повідомляв УНІАН, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач заявив, що зараз немає потреби для призову жінок, які перебувають на обліку, на військову службу.

Він уточнив, що в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними спеціальностями: медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, Радіоелектроніка тощо.

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