З'ясувалося, чоловік готувався до перегонів.

В Одеській області чоловік самовільно намалював на трасі дорожню розмітку, яка плутала водіїв.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, 12 травня після нещодавнього ремонту автомобільної дороги Т-16-07 «Ізмаїл - Кілія - ​​Вилкове» жителі Ізмаїльського району виявили нову дорожню розмітку.

Зокрема, хтось намалював стоп-лінію, яка вводила водіїв в оману і змушувала зупинятися на дорозі. Це створювало перешкоди в русі транспорту.

Читайте такожВідштовхувався від асфальту: в Одесі оштрафували тракториста, який їхав за допомогою ковшуІнформація про самовільно нанесену розмітку потрапила до патрульної поліції міста Ізмаїл. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху встановили особу порушника.

Спілкуючись з поліцейськими, чоловік пояснив, що зробив розмітку для автомобільних перегонів, які планував організувати.

Патрульні склали на порушника адміністративний протокол за ст. 139 КпАП - пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення.

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Автор: Лариса Козова