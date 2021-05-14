В Одеській області чоловік самовільно намалював на трасі дорожню розмітку, яка плутала водіїв.
Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, 12 травня після нещодавнього ремонту автомобільної дороги Т-16-07 «Ізмаїл - Кілія - Вилкове» жителі Ізмаїльського району виявили нову дорожню розмітку.
Зокрема, хтось намалював стоп-лінію, яка вводила водіїв в оману і змушувала зупинятися на дорозі. Це створювало перешкоди в русі транспорту.
Читайте такожВідштовхувався від асфальту: в Одесі оштрафували тракториста, який їхав за допомогою ковшуІнформація про самовільно нанесену розмітку потрапила до патрульної поліції міста Ізмаїл. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху встановили особу порушника.
Спілкуючись з поліцейськими, чоловік пояснив, що зробив розмітку для автомобільних перегонів, які планував організувати.
Патрульні склали на порушника адміністративний протокол за ст. 139 КпАП - пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення.
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